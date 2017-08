De voorstelling is gratis te bezoeken in bioscopen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Groningen, Maastricht, Tilburg en Utrecht. Fans moeten wel vooraf een kaartje reserveren.

De aflevering, die 81 minuten beslaat, zal op maandagavond 19.00 uur worden vertoond. Ongeveer 24 uur later dan de Amerikaanse uitzending.

Game of Thrones is een van de populairste series van HBO en is in Nederland te zien bij Ziggo.