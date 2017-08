Vierde Sylvia Kristel Award gaat naar Romy Louise Lauwers

De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan iemand die de gedachte aan Sylvia Kristel (1952-2012) als cultureel fenomeen doet voortleven. Volgens de jury is de 22-jarige Lauwers een uitzonderlijk jong talent dat, net als Kristel in het bezit is van een uitzonderlijke persoonlijkheid. "Zij weet schoonheid te combineren met allure en denkkracht en lichtvoetigheid en gaat net als Sylvia grensoverschrijdend te werk."

Aan de prijs is een geldbedrag van 10.000 euro verbonden, ter aanmoediging van het talent. De eerste laureaat Sylvia Hoeks liet onlangs weten het bedrag te hebben gebruikt voor een castingreis naar Los Angeles. Hoeks is later dit jaar te zien naast Harrison Ford en Ryan Gosling in de film Blade Runner 2049.

Het leven is vurrukkulluk is de verfilming van het meer dan vijftig jaar oude boek van Remco Campert, dat gaat over twee vrienden die verliefd zijn op hetzelfde meisje (gespeeld door Lauwers). De eerste beelden van de film worden vertoond op Film by the Sea.