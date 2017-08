Legendarische Amerikaanse komiek Jerry Lewis (91) overleden

Verder regisseerde en speelde hij in tal van films.

Jerry Lewis werd in 1926 geboren in Newark. Zijn vader was ook een komiek.

In 1946 ging Lewis samenwerken met zanger Dean Martin. Drie jaar later waren ze te zien in hun eerste film. In 1956 kregen Lewis en Martin het met elkaar aan de stok en ging het populaire duo uit elkaar. Twintig jaar later kwam de verzoening en traden ze samen op tijdens een televisie-uitzending.

The Nutty Professor

Als acteur vierde Lewis vooral in de jaren vijftig grote successen. Als regisseur had hij succes met de film The Nutty Professor uit 1963. In de jaren negentig maakte Eddie Murphy een remake van de komische film.

Na een minder succesvolle periode maakte Lewis begin jaren tachtig een redelijk succesvolle comeback op het witte doek. Dat gebeurde in de film The King of Comedy van Martin Scorsese. Zijn laatste kleine rol speelde hij 2016 in de film The Trust.

Ridder

Lewis werd alom geprezen als komiek. Niet alleen in de Verenigde Staten maar ook in Frankrijk. Daar werd hij benoemd tot Ridder in het Franse Legioen van Eer en in 2006 werd hij bevorderd tot Commandeur.

In 1977 werd hij genomineerd voor de Nobelprijs vanwege zijn vele werkzaamheden voor liefdadige instellingen.