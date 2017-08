Dieuwertje Blok en Aart Staartjes in tv-serie Kameleon

Dat heeft regisseur Steven de Jong zondag bekendgemaakt.

Jansen is in de nieuwe Kameleon-serie te zien als Gerben Zonderland, een rol die in de vorige twee films werd vertolkt door Maarten Spanjer. Muijs speelt fotograaf Albert Verscheure. Blok is gecast als Moeder Kees. Voor Blok is het de eerste maal in ruim tien jaar dat zij een rol speelt in een film of serie.

Een aantal acteurs uit de eerste twee Kameleon-films uit 2003 en 2005 keert terug. Dominique van Vliet en regisseur De Jong prolongeren hun rollen als Mem en Heit Klinkhamer. Michiel Kerbosch vervangt de twee jaar geleden overleden veteraan Rense Westra als Veldwachter Zwart. De tweeling zal gespeeld worden door Scott en Duke Huisman.

Bioscoopfilm

Het is de bedoeling dat de KRO-NCRV de nieuwe Kameleon-serie in het voorjaar van 2018 gaat uitzenden. Regisseur De Jong verwacht dat er op korte termijn ook een nieuwe bioscoopfilm van De Kameleon gaat komen. Deze zou in de nazomer van 2018 in de theaters te zien moeten zijn.

De Kameleon is gebaseerd op de jeugdromans van Hotze de Roos, die ruim zestig boeken schreef over de schalkse Friese tweeling Hielke en Sietse. De vorige twee bioscoopfilms waren met allebei ruim een half miljoen bezoekers grote hits. Van regisseur De Jong komt begin september de bioscoopfilm Spaak! uit.