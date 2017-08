Predator-acteur Sonny Landham (76) overleden

Landham speelde in de jaren tachtig in verschillende actiefilms. Het bekendst is hij van zijn rol in Predator, waarin hij naast Arnold Schwarzenegger te zien was als Billy. In de vervolgfilms was Landham niet te zien. Een paar jaar voordat Predator in 1987 verscheen, speelde hij crimineel Billy Bear in de actiekomedie 48 Hrs.

Landham was ook in de jaren negentig actief als acteur, maar richtte zich daarna op een carrière in de politiek. In 2003 deed hij zonder succes een gooi naar het gouverneurschap van de Amerikaanse staat Kentucky.

Een jaar later probeerde hij tevergeefs in dezelfde staat een Senaatszetel te veroveren. In 2008 werd Landhams naam genoemd als mogelijke kandidaat voor een zetel in de Amerikaanse senaat, maar na ongelukkige uitspraken in een interview verloor de acteur de steun van de Libertarische Partij.

Sonny Landham laat een zoon, William, en dochter, Priscilla, achter.