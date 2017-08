Deze films en series verschenen afgelopen week op Netflix

Fans van de Marvel-series op Netflix hebben lang uitgekeken naar dit weekend. Sinds gisteren is namelijk het eerste seizoen van The Defenders beschikbaar. Hierin vormen Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage en Iron Fist tegen wil en dank een team. De superhelden moeten de krachten bundelen wanneer New York wordt bedreigd door The Hand, een eeuwenoude criminele organisatie die wordt geleid door Alexandra (Sigourney Weaver).

Series

In het allereerste seizoen van de Deense comedyserie Splitting Up Together besluiten Line en Martine te gaan scheiden. Maar wanneer er geen kopers zijn voor huis, worden de ex-geliefden gedwongen om onder één dak apart van elkaar een nieuw leven op te bouwen.

In het derde seizoen van het kostuumdrama When Calls The Heart volgen we een jonge lerares, die de grote stad verlaat om les te geven in een klein dorpje. Odd Squad vertelt de avonturen van een team jonge agenten dat wiskunde gebruikt om mysterieuze zaken op te lossen. In de comedyserie White Gold volgen we een team ramenverkopers in de jaren 80 dat niets te dol is om een deal te sluiten.

Daarnaast verschenen er weer nieuwe afleveringen van Shooter, Rick and Morty, Shadowhunters: The Mortal Instruments, Chesapeake Shores en de laatste aflevering van de sciencefictionhit Orphan Black.

Films

Familie en komedie

Meesterregisseur Martin Scorsese (Goodfellas, The Wolf of Wall Street) bewees dat hij ook prima films kon maken voor het hele gezin met de even ontroerende als oogstrelende familiefilm Hugo. Chuck Noland (Oscar-winnaar Tom Hanks) moet zien te overleven op een onbewoond eiland in Cast Away.

In de romcom No Strings Attached proberen Ashton Kutcher en Natalie Portman niet op elkaar verliefd te worden nadat ze met elkaar naar bed zijn geweest. In de tienerkomedie EuroTrip reist Scott met zijn vrienden naar Europa om zijn sexy internetvriendinnetje op te zoeken. Sasha Baron Cohen (Ali G, Borat) kruipt wederom in de huid van een maf typetje in de komedie The Dictator. In The Spongebob Squarepants Movie verlaat de titelheld Bikini Bottom om de gestolen kroon van koning Neptunus terug te vinden. Lightning McQueen en zijn vrienden op vier wielen geven vol gas in de Pixar-hits Cars en Cars 2.

Actie en thriller

Tom Cruise komt opnieuw in actie als geheim agent Ethan Hunt in Mission: Impossible 2. In de adembenemende actiefilm Mission: Impossible - Ghost Protocol openen Hunt en zijn team de jacht op de daders van een bomaanslag op het Kremlin.

In de superheldenfilm Captain America: Winter Soldier komt de supersoldaat tegenover een bondgenoot uit het verleden te staan. Josh Brolin krijgt huurmoordenaar Javier Bardem achter zich aan in de broeierige thriller No Country for Old Men. In Pray for Rain onderzoekt een journaliste de moord op haar vader in een gesloten plattelandsgemeenschap waar bendes de dienst uitmaken. Agenten Ice Cube en Kevin Hart bundelen opnieuw de krachten in de actiekomedie Ride Along 2.

Sciencefiction en fantasy

De Noorse dondergod Thor (Chris Hemsworth) wordt in de gelijknamige Marvel-blockbuster verbannen naar de aarde. Daar moet hij zijn krachten gebruiken om zijn snode broer Loki (Tom Hiddleston) te stoppen. De crew van de USS Enterprise neemt het in Star Trek: Into Darkness op tegen de meedogenloze Khan (Benedict Cumberbatch). In Cowboys & Aliens moet Daniel Craig een stadje in het oude westen redden van een buitenaarde invasie.

Documentaires

Mission Control: The Unsung Heroes of Apollo vertelt het verhaal van het team dat de leiding had over het ruimtevaartprogramma dat de geschiedenis voorgoed zou veranderen. In Banking on Bitcoin wordt het heden, verleden en de toekomst van het bitcoin-fenomeen belicht. De makers van Barbecue gingen de hele wereld over om de bijzondere tradities en rituelen rondom deze populaire voedselbereiding in kaart te brengen. In Justin Timberlake + The Tennessee Kids volgen we de populaire zanger tijdens het laatste optreden van zijn wereldtournee.

