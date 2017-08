Rechter weigert zaak tegen regisseur Roman Polanski te laten vallen

De rechter heeft hiertoe besloten, ondanks een pleidooi van het slachtoffer die er in juni voor de rechtbank voor pleitte de zaak te laten vallen. Dat meldt The Hollywood Reporter.

Samantha Geimer, die 13 was toen Polanski seks met haar had, stelde dat zij inmiddels veertig jaar lang gestraft is voor de zaak. Zij verzocht de rechter de zaak te verwerpen omdat zij en haar familie eindelijk rust wilden hebben.

Toen Polanski eind jaren zeventig werd aangeklaagd, verliet hij de VS. Sindsdien is de makers van beroemde films als Rosemary's Baby en The Pianist niet meer naar het land teruggekeerd, omdat hij bij aankomst in Amerika direct zal wordenopgepakt.

Ernstig misdrijf

De federale rechter stelde vrijdag in een verklaring sympathie te hebben voor Geimer en haar verzoek. Maar hij beklemtoonde dat het juridisch gezien niet de juiste keuze zou zijn de zaak te verwerpen. "Mevrouw Geimer is het slachtoffer van ernstige misdrijven, en haar getuigenis vormt daar een bewijs van", aldus de rechter.

De zaak komt voor de rechter omdat Polanski, inmiddels 84 jaar oud, graag terug wil keren in de VS. Zijn advocaat had daarvoor gepleit omdat de regisseur de afgelopen veertig jaar genoeg gestraft zou zijn voor het vergrijp waarvoor hij in de jaren zeventig de VS ontvluchtte.

In navolging van de nieuwe aandacht voor de oude Polanski-zaak heeft zich een nieuw vermeend slachtoffer gemeld. Een 59-jarige vrouw stelt dat de regisseur tientallen jaren terug seks met haar heeft gehad toen zij 16 jaar oud was. Deze Robin meldde zich na de getuigenis van Geimer die de rechter vroeg Polanski niet te vervolgen.