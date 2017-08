Channing Tatum kiest sinds geboorte van dochter alleen 'leuke filmrollen'

"Ik heb een paar jaar terug echt periodes gehad dat ik een jaar lang alleen maar op de set stond", legt hij uit. "Maar dat doe ik niet meer"

Volgens Tatum is de film Logan Lucky, waarvoor hij vrijdag in Amsterdam is, zo'n project. Bovendien biedt de misdaadkomedie, over twee aan lager wal geraakte broers die besluiten uit armoede een overval te plegen, een onderliggende boodschap.

"De film vertelt over gewone Amerikaanse gezinnen die het heel moeilijk hebben. In gebieden als West Virginia zijn alle kolenmijnen gesloten. Er is daar geen ander werk, en families hebben geen geld om te verhuizen", legt de acteur uit.

Meer begrip

Tatum zegt dat een komedie als Logan Lucky deze problemen niet kan verhelpen. "Maar we hebben de film vertoond in die dorpen, en de mensen hadden even plezier. Ze moesten lachen, en ze voelen een gevoel van hoop."

Bovendien hopen de makers dat een verhaal als dit toch wat meer aandacht kan vragen voor hun situatie. "Het zijn goede mensen die pech hebben gehad. Die wat meer hulp en meer begrip verdienen", aldus de acteur.