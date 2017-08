Recensieoverzicht Hitman's Bodyguard: 'Jackson en Reynolds dragen film'

AD - vier sterren

"Halsbrekende achtervolgingen, auto's die met grote snelheid het water in worden gereden, een speedboatrace op volle toeren door de grachten... Het is een wonder dat de hoofdstad na deze filmactiviteiten nog overeind staat. (...) De attractie van The Hitman's Bodyguard schuilt voor een belangrijk deel in de wisselwerking tussen Jackson en Reynolds. Hun personages zijn aan elkaar gewaagd. Er staan onderling nog enkele rekeningen open en de aanslagen op beiden worden in een rap tempo opgevoerd. Deze stoere mannen dragen de film."

de Volkskrant - vier sterren

"Al het goede dat het lekker scherp aangesneden The Hitman's Bodyguard te bieden heeft - veredelde slapstick, oldskoolactie, losjes gespeelde buddyfilmscènes, plezierige terzijdes, kortom: onzin van de buitencategorie - zit in de opzet van deze twee personages [huurmoordenaar Darius Kincaid, gespeeld door Samuel L. Jackson en bodyguard Michael Bryce, gespeeld door Ryan Reynolds, red.]. Het scenario geeft Jackson en Reynolds de sappigste oneliners, die geregeld verwijzen naar hun imago als acteur, maar ze verstaan ook de kunst om met een enkele gezichtsuitdrukking duidelijk te maken in welk type film ze zijn beland."

Trouw - twee sterren

"Het spektakel is vermakelijk maar het kan de generieke plot en ongeïnspireerde keuzes niet verhullen. Uiteraard kun je niet door Nederland rijden zonder een molen te passeren en doet iemand iets met bloemen, maar bijna nergens is iets oorspronkelijks te vinden. Een B-film die dankzij de status van de acteurs het jasje van een A-film aan kan trekken. Dat al snel een paar maten te groot blijkt. (...) De enige reden voor een Nederlands publiek om te gaan kijken is dat het zich allemaal in een herkenbaar decor afspeelt."

De Telegraaf - geen sterren

"The hitman’s bodyguard is nu eenmaal een film waarin de realiteit nauwelijks telt. De helden zijn niet kapot te krijgen, de schurken vallen bij bosjes. Van dat werk. De herkenbaar Hollandse locaties geven intussen een extra dimensie aan dit verder nogal inwisselbare actiespektakel. Een bijrol van onze nationale filmtrots Barry Atsma is een ander krentje in de pap. Al blijft deze film toch vooral overeind dankzij de twee hoofdrolspelers, die als op elkaar scheldende tegenpolen over een uitstekende klik blijken te beschikken. En uiteindelijk voor elkaar door het vuur gaan."

