Film Cinema Olanda in collectie Nederlandse musea

De film voor de internationale kunsttentoonstelling werd gemaakt door Wendelien van Oldenborgh en maakt in Venetië deel uit van de gelijknamige presentatie van deze kunstenares en haar collega Lucy Cotter.

De film is opgenomen in Rotterdam en toont heel verschillende mensen die allemaal vertellen over een onbekend aspect uit de Nederlandse geschiedenis, wat een ander beeld van ons land oplevert dan dat van een open, tolerante en moderne natie. De productie leverde zeer uiteenlopende kritieken op.

Birgit Donker, directeur van het verantwoordelijke Mondriaan Fonds, is blij dat de film voor Nederland bewaard blijft: "Het is geweldig dat dit werk wordt opgenomen in de Collectie Nederland. Daarmee zal het toegankelijk zijn voor zoveel mogelijk mensen."

In het najaar is Cinema Olanda voor het eerst te zien in Arnhem.