Daniel Craig bevestigt terugkeer als James Bond

De 49-jarige Craig, die de afgelopen tijd vaag was over zijn eventuele comeback, vertelde The Late Show-presentator Stephen Colbert dat hij zelf al een paar maanden weet dat hij nog een keer in de huid van James Bond kruipt.

"We hebben er over gediscussieerd en we hebben gekeken hoe we het willen doen", zei Craig onder meer volgens The Hollywood Reporter. "Het was altijd mijn bedoeling weer terug te keren, maar ik had even een pauze nodig."

Craig was in 2006 in zijn eerste Bond-film te zien, Casino Royale. Daarna volgden Quantum of Solace, Skyfall en Spectre.

Opmerking

Na die laatste film zei hij "liever een glas te breken en zijn polsen door te snijden" dan weer terug te keren als James Bond. "Het heeft geen zin hier mijn excuses voor aan te bieden", vertelde hij Colbert. "Maar die opmerking kwam twee dagen nadat de opnamen waren afgerond. Ik had een interview, iemand vroeg me of ik nog een Bond-film wilde doen, en ik zei: 'Nee!'"

Producenten Metro-Goldwyn-Mayer en Eon Productions kondigden vorige maand de komst aan van een 25e Bond-film. Deze moet in november 2019 in de bioscopen verschijnen.