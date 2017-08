Home Alone-acteur John Heard overleden aan hartaanval

Heard werd op 21 juli levenloos aangetroffen in een hotelkamer in Palo Alto in Californië. De acteur had twee dagen eerder een lichte rugoperatie ondergaan, maar die speelde geen rol in de doodsoorzaak.

Volgens de autopsie had Heard verschillende hartkwalen. Volgens TMZ is de uitslag van de toxicologietest, ook onderdeel van de autopsie, niet openbaar gemaakt.

John Heard is vooral bekend van zijn rol als vader Peter McCallister in de twee Home Alone-films. Ook was hij te zien in onder meer The Pelican Brief en de serie The Sopranos.