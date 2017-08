Netflix-serie Ozark krijgt tweede seizoen

Dat maakt Variety dinsdag bekend. Net als het eerste seizoen zal het tweede tien afleveringen bevatten. Het is nog niet bekend wanneer het vervolg op de streamingdienst te zien zal zijn.

Arrested Development-acteur Jason Bateman speelt een hoofdrol in de serie, die gaat over de wereld van het witwassen van drugsgeld in de Amerikaanse staat Missouri. Ook Laura Linney (Love Actually) is in Ozark te zien.

Onlangs werd ook bekend dat er een nieuw seizoen is besteld van de nieuwe Netflix-serie Glow.