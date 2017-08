Lord of the Rings-acteurs te zien op Comic Con Nederland

Rhys-Davies (73), die de rol van dwerg Gimli speelde in de fantasy-trilogie, is op zowel zaterdag 2 als zondag 3 september aanwezig in RAI Amsterdam. Bezoekers van Comic Con Amsterdam kunnen tegen betaling met hem op de foto of zijn handtekening scoren.

Ook Boyd, die in The Lord Of The Rings de hobbit Pippin speelde, is over 2,5 week in ons land. De twee acteurs voegen zich bij andere reeds bekendgemaakte namen, waaronder Pamela Anderson en Kill Bill-acteur Michael Madsen.

Comic Con Amsterdam kwam vorig jaar zomer voor het eerst naar Nederland. In maart vond de popcultuurconventie plaats in Rotterdam. Kaarten voor de editie in Amsterdam zijn te koop via Primera en de website van Comic Con.