Vier mensen opgepakt voor lekken Game of Thrones-aflevering

Game of Thrones is nu al de meest gelekte serie in de geschiedenis van televisie, aldus AFP. Zo is er sinds de première van het zevende seizoen meerdere keren geprobeerd om afleveringen te lekken. De mensen die nu zijn opgepakt, worden verdacht van het lekken van de vierde aflevering getiteld The Spoils of War.

"We hebben de zaak onderzocht en vier individuen gearresteerd voor de ongeautoriseerde publicatie van de vierde aflevering van seizoen zeven", aldus adjunct-commissarris van de politie Akbar Pathan.

Star India, distributiepartner van HBO, spande een zaak tegen hen aan. Het gaat om vier werknemers van het bedrijf, die toegang hadden tot de aflevering en deze online zouden hebben geplaatst.

De verdachten zitten vast tot de uitspraak op 21 augustus. Ze worden beschuldigd van criminele vertrouwensbreuk en computergerelateerde overtredingen.