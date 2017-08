Netflix onderhandelt met Disney over Star Wars

Disney maakte vorige week bekend dat het zelf een streamingservice gaat oprichten en content daarom van Netflix zal verwijderen. Persbureau Reuters meldt dat de waarde van Netflix in de eerste twee dagen na die aankondiging met vijf procent was gedaald.

Volgens Netflixtopman Ted Sarandos zijn de twee mediabedrijven nog in onderhandeling over de films die onder de Star Wars- en Marvelvlag, beide onderdelen van Disney, worden uitgebracht.

Disney gaf eerder aan dat de streamingservice van het bedrijf in eerste instantie alleen in de VS beschikbaar zal zijn. Netflix in Nederland kondigde daarop aan dat Disneycontent daar gewoon beschikbaar zal blijven, maar Disney liet weten dat na de Amerikaanse lancering in 2019 een wereldwijde uitbreiding volgt.