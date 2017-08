Deze films en series verschenen afgelopen week op Netflix

Dwayne Johnson speelt de halfgod Maui, die voor problemen zorgt in de Disney’s Vaiana. Deze avontuurlijke animatiefilm, gebaseerd op de Polynesische mythologie, won bijna de Oscar voor Beste Animatiefilm. Uiteindelijk ging Zootopia, ook van Disney, er met de prijs vandoor.

In Netflix’ nieuwe komedie Atypical gaat de autistische tiener Sam op zoek naar een vriendin. Hoofdrolspeler Keir Gilchrist kennen we voornamelijk uit de horrorfilm It Follows, uit 2014.

Series

Naast Atypical is er weinig nieuws onder de zon. Het eerste seizoen van de animeserie Tenkai Knights is online verschenen, net als het tweede seizoen van de dramaserie Chesapeake Shores.

Film

Na de dood van Apple-visionair Steve Jobs verschenen er al vrij vlot meerdere films over zijn leven. Steve Jobs, met Michael Fassbender in de rol van de tech-ondernemer, is de beste van het stel. Hoewel de film niet goed presteerde in de bioscoop, werd Fassbender genomineerd voor een Oscar.

Omaha Beach

Tom Hanks speelt de hoofdrol in het oorlogsepos Saving Private Ryan. De beroemde openingsscène, de bestorming van Omaha Beach tijdens D-Day, blijft onovertroffen. Meer wapengekletter zien we in Top Gun, Shooter en de spannende misdaadfilm The Untouchables, waarin agent Elliot Ness (Kevin Costner) de legendarische gangster Al Capone op de hielen zit.

Documentaire

In de tijd van de rassensegregatie in de Verenigde Staten was jazzlegende Nat King Cole de enige gekleurde televisiester. De druk die dit met zich meebracht, en de pogingen van televisiezenders om zijn imago zo 'wit' mogelijk te maken, worden pijnlijk zichtbaar in Nat King Cole: Afraid of the Dark.

Comedy

Klassieke blue comedy verscheen deze week in de vorm van No Cure for Cancer, van de Amerikaanse komiek Denis Leary. De show verpestte wel de relatie met zijn goede vriend Bill Hicks. Veel grappen leken wel erg veel op de harde komedie van Hicks, en het zou nooit meer goedkomen tussen de twee.