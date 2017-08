Ook Donald Sutherland in sciencefictionthriller Ad Astra

Dat meldt The Hollywood Reporter.

Ad Astra gaat over een man (Pitt) die in het heelal op zoek gaat naar zijn vader, die twintig jaar eerder zoek raakte bij een zoektocht naar buitenaards leven. De film wordt geregisseerd door James Gray. Het is nog niet bekend wanneer de opnames beginnen.

De 82-jarige Sutherland is onder meer bekend om zijn optreden in The Hunger Games-filmserie. Daarin speelde hij de rol van de kwaadaardige president Snow.