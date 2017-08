Melody Klaver speelt hoofdrol in boekverfilming Rafaël

Rafaël is de verfilming van de gelijknamige roman van schrijfster Christine Otten, gebaseerd op een waargebeurd verhaal over de Brabantse Winny en haar Tunesische echtgenoot Nizar.

Toen Nizar aan het begin van de Arabische Lente geen visum kreeg om in Nederland bij de geboorte van zijn zoon te kunnen zijn, besloot hij illegaal de oversteek naar Europa te maken. Tijdens deze helse reis kreeg hij alleen hulp van zijn hoogzwangere vrouw.

Melody Klaver is bij het grote publiek bekend dankzij rollen in films als Oorlogswinter, Schemer en Diep. Voor die laatste titel ontving zij een Gouden Kalf-nominatie. Nabil Mallat vertolkte in zijn thuisland België onder meer de hoofdrol in de films Image en Patsers. In die laatste film, die binnenkort uitkomt, is ook de Nederlandse rapper Ali B te zien.

Najaar

Regisseur Ben Sombogaart maakte eerder films als De Tweeling, Bride Flight, Knielen op een bed violen en De Storm. Het scenario is van Tijs van Marle, die eerder onder meer het script van Lucia de B. schreef.

Rafaël is vanaf het najaar van 2018 te zien in de Nederlandse bioscopen.