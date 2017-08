'James Cameron was woedend op Josh Brolin na weigeren rol in Avatar'

Cameron had Brolin gevraagd voor de opvolgers van de hitfilm uit 2009, waarvan er vier in de maak zijn. "Maar als ik Avatar niet wil doen, dan doe ik Avatar niet", aldus de acteur in Esquire. "En dan belt James Cameron me op en slingert allerlei scheldwoorden naar m'n hoofd. Het zal wel."

Bang dat hij in de problemen komt door uit de school te klappen over de scheldpartij is Brolin niet. " Als James Cameron naar me toe zou komen en zou zeggen: 'Hé man, waarom heb je dat nou gezegd?', dan zou ik hem vertellen: Omdat het is gebeurd."

Naar verwachting draait Avatar 2 vanaf 2020 in de bioscoop. In de vijf jaar daarna volgen de overige drie films.