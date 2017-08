Film Ron Goossens naar Amerikaans filmfestival Fantastic Fest

Het is de vierde keer dat een film van regisseurs Steffen Haars en Flip van der Kuil voor het Fantastic Fest wordt geselecteerd.

Eerder vielen New Kids Turbo, New Kids Nitro en Bro’s before ho’s in de prijzen. Voor die laatste film werd actrice Sylvia Hoeks bekroond.

Fantastic Fest is niet het eerste festival dat Ron Goossens opneemt in de selectie. Eerder werd hoofdrolspeler Tim Haars op Fantaspoa, het grootste genrefestival van Latijns-Amerika, uitgeroepen tot beste acteur in de selectie.

De film vertelt over een dronkenlap (Haars) die doorbreekt met een YouTube-filmpje van een gevaarlijke actie. Hij gaat aan de slag als amateurstuntman en werkt zich snel op in de met bezuinigingen worstelende Nederlandse filmsector. In de komedie spelen echte regisseurs als Martin Koolhoven, Dick Maas en Eddy Terstall zichzelf.