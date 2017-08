Riz Ahmed in gesprek over rol in Spiderman spin-off

Dat meldt Deadline donderdag.

Er zijn nog geen details bekend over de rol die Ahmed zou gaan spelen, behalve dat het om een bekend stripboekpersonage zou gaan. De Engelsman is onder meer bekend van zijn rol in de film The Road To Guantanamo. Ook is hij rapper.

De film Venom gaat over het gelijknamige Amerikaanse stripboekpersonage en komt tot stand door een samenwerking van de filmmaatschappijen Sony en Marvel Studios.

De rol van Venom werd eerder vertolkt door Topher Grace in de film Spider-Man 3 uit 2007.