Netflix strikt gebroeders Coen voor nieuwe westernserie

De serie vertelt zes verhalen over het Amerikaanse Westen, schrijft The Hollywood Reporter. De hoofdrol Buster wordt vertolkt door Tim Blake Nelson, bekend van onder andere The Incredible Hulk en Fantastic Four.

De gebroeders Coen kondigden in januari aan dat ze bezig zijn aan hun eerste televisieserie. Toen was enkel bekend dat het duo zou gaan samenwerken met Annapurna Television, die de westernserie gaat produceren.

De Netflix-première is in 2018. Het is nog niet bekend wanneer het eerste seizoen online komt.