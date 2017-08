Katie Holmes in verfilming van bekritiseerde bestseller 'The Secret'

De 38-jarige Holmes gaat een weduwe spelen die door haar klusjesman "in aanraking komt met de filosofie dat geloven in de kracht van het universum ervoor zorgt dat je krijgt wat je wil", weet The Hollywood Reporter.

The Secret is van oorsprong een film en documentaire uit 2006 van Rhonda Byrne, later kwam het ook uit in boekvorm. In The Secret worden zogenaamde 'leraren' geïnterviewd die uitleggen hoe 'het geheim' voor hen werkt.

De documentaire en het daarop volgende zelfhulpboek konden op behoorlijk wat kritiek rekenen. Het zou enkel gericht zijn op succes, hebzucht en rijkdom. Bovendien zou het mensen die meer pech hebben in het leven het gevoel geven dat zij dit aan zichzelf te wijten hebben.

Deze nieuwe film is geen precieze verfilming van het boek, schrijft Variety. "Het lijkt erop dat de verhaallijn speelt met de principes van The Secret, in plaats van een complete bewerking te zijn."