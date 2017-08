Disneyfilms blijven voorlopig nog op Netflix in Nederland staan

Dat laat Netflix woensdag weten in een verklaring.

Disney maakte ook bekend de afspraken met Netflix ten einde te laten lopen. Netflix laat woensdag weten dat de samenwerking tussen hen en Disney buiten de VS vooralsnog gewoon door blijft gaan. Hoe lang deze nog aan zal houden is echter niet duidelijk. Disney is van plan het eigen platform snel wereldwijd uit te rollen.

Marvel

"We blijven zakendoen met Disney op tal van gebieden, dat geldt ook voor Marvel TV", aldus Netflix in de verklaring. Op Netflix staan een aantal Marvelseries als Jessica Jones en Daredevil. Disney nam Marvel (de thuishaven van onder anderen X-Men, Spider-Man en Iron Man) in 2009 over.