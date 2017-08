Milla Jovovich speelt slechterik in nieuwe Hellboy

De film, die Hellboy: Rise Of The Blood Queen gaat heten, is net als de versies die Guillermo del Toro maakte in 2004 en 2008 gebaseerd op de comics van Mike Mignola.

In de nieuwe film neemt Stranger Things-ster David Harbour de titelrol over van Ron Perlman. Onlangs werd bekend dat Ian McShane Hellboys vader Professor Broom gaat spelen.

Jovovich was de afgelopen vijftien jaar te zien als Alice in de zes Resident Evil-films, waarvan de meeste werden geregisseerd door haar echtgenoot Paul Anderson. Vorig jaar kwam het laatste deel, The Final Chapter, uit en in mei van dit jaar werd al een reboot aangekondigd, waar Milla niet bij betrokken is.

In een reactie aan Screenrant waarschuwde de actrice de makers: "Als je je op dit genre stort, weet dat mensen erg gevoelig zijn voor neppers. Het sci-fi/actie/horrorgenre heeft toegewijde fans en die zijn niet gek. Ze voelen aan of mensen het doen uit liefde voor de franchise of omdat ze er een slaatje uit willen slaan."