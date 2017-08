Selena Gomez en Elle Fanning in nieuwe film Woody Allen

Dat schrijft Deadline.

De 21-jarige Chalamet is onder meer bekend van Call me by your name en de 19-jarige Elle Fanning, de jongere zus van actrice Dakota Fanning, was onder meer te zien in 20th Century Women. De 25-jarige Gomez had eerder rollen in Spring Breakers en Getaway.

Over het nieuwe project van Woody Allen is verder nog weinig bekend. De film wordt de opvolger van Wonder Wheel, die in oktober in première gaat tijdens het New York Film Festival. In Wonder Wheel spelen acteurs als James Belushi, Juno Temple en Justin Timberlake. Het verhaal speelt zich af in de jaren vijftig op Coney Island.