Oorspronkelijke Godzilla-acteur overleden

Dat meldt de Amerikaanse entertainmentwebsite Variety.

Nakajima was de man die twaalf keer in de rol van Godzilla kroop. De acteur droeg het legendarische monsterpak, dat meer dan 100 kilo woog, in de Godzilla-films tussen 1954 (Godzilla) en 1972 (Godzilla vs. Gigan).

Ook speelde hij rollen in een aantal andere kaskrakers uit de jaren zestig, zoals King Kong Escapes en King Kong vs. Godzilla.

27 films

Godzilla verscheen voor het eerst in 1954, in een Japanse film met die naam. De filmmaatschappij achter dat project bracht in de halve eeuw daarna nog 27 films uit rond het monster.

De Amerikaanse reboot uit 2014 leverde wereldwijd 528 miljoen dollar (464 miljoen euro) op. De vervolgfilm, Godzilla: King of the Monsters, gaat in maart 2019 in première. De derde film uit de reeks, Godzilla vs. Kong, staat gepland voor het voorjaar van 2020.