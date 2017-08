Netflix en Kingsman-schrijver Mark Millar gaan samenwerking aan

Millar is de man achter de verhalen en karakters van Kingsman, Old Man Logan, Kick-Ass, Wanted, The Secret Service en Civil War. De schrijver gaat helpen bij het produceren van films die zijn gebaseerd op de striphelden.

Het is voor het eerst dat Netflix een soortgelijke samenwerking aangaat. "Dit is pas de derde keer ooit dat een grote uitgever van stripboeken op dit niveau is gekocht", aldus Millar. "Netflix is de toekomst en Millarworld kon geen beter thuis vinden."

Hoeveel geld Netflix neertelt voor Millarworld werd niet bekendgemaakt. Millarworld blijft overigens stripverhalen uitgeven onder het label van Netflix.