Ron Boszhard leerde zoon geduldig te zijn

"Mijn vader is een inspiratiebron. (…) Hij was 34 toen hij bij de televisie aan de bak kwam, daarvoor werkte hij in de verpleging. Hij heeft altijd geloofd in zichzelf. Toen hij een keer een cabaretvoorstelling deed, vond iemand met invloed het leuk en is het balletje gaan rollen", zegt Niels in een interview in De Telegraaf.

Animatiecamping

Niels heeft recentelijk een acteeropleiding voltooid en is zo nu en dan in het theater te zien. Het toneelspelen beschouwt hij op dit moment nog als een hobby, maar aan de krant laat hij weten het mooi te vinden als hij er zijn werk van zou kunnen maken.

"Ik heb ook gewerkt op een animatiecamping waarbij ik elke avond een improvisatieshow deed. Mensen vermaken en grappen vertellen, daar krijg ik een kick van."

Vanaf deze week zijn Niels en vader Ron in het vierde seizoen van de AVROTROS-serie Bij Ron in het Kasteel te zien.