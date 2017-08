Nieuw seizoen sitcom Roseanne wijkt af van slotaflevering

Al sinds de aankondiging van de reboot en de mededeling dat John Goodman daarin ook terugkeert, wordt gespeculeerd over hoe Dan Conner in de nieuwe serie terugkeert. De echtgenoot van Roseanne bleek in de laatste aflevering van de originele serie namelijk overleden.

Of het einde van de originele serie helemaal wordt genegeerd, zoals de makers van de reboot van Will & Grace deze week aankondigden voor hun show, wilde Channing Dungey niet zeggen. "Ik kan nergens specifiek op ingaan, ik kan alleen bevestigen dat Dan nog leeft."

Dungey liet ook weten dat de zender nog altijd onderhandelt met Johnny Galecki over een (gast)rol in de reboot. De The Big Bang Theory-acteur speelde in Roseanne David, het vriendje van jongste dochter Darlene. Haar vertolker Sara Gilbert dook later weer op in The Big Bang Theory, als Leslie Winkle.