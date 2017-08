Salma Hayek wilde regisseur Ivan Reitman aanklagen

De 50-jarige Frida-actrice vertelt in een interview met The Guardian dat ze auditie mocht doen voor een hoofdrol in een film. "Ze vertelden dat het personage geen Latina was, maar dat het geen probleem was om het script nog aan te passen."

Toen Hayek het script voor haar auditie toegestuurd kreeg, bleek dit om een andere rol te gaan dan het personage waarvoor ze al teksten had voorbereid. Hayek vroeg aan haar agentschap of ze uitleg wilden vragen aan het producententeam van de film. Toen bleek dat zij de actrice wilden casten voor een bijrol, een bimbo-achtige vrouw.

"Ze antwoordden: ze is Mexicaans. We kunnen de afkomst van het bimbo-personage wel aanpassen, maar niet dat van de hoofdrol.'" Hayeks agent vroeg of ze desondanks geen vijf minuten konden vrijmaken zodat de actrice auditie kon doen voor de hoofdrol, maar dat kon "absoluut niet". "Dus ik zei: je vertelt dat ze me straks ontvangen, of ik klaag ze aan."

Hekel

Daarop kreeg Hayek van regisseur Ivan Reitman en zijn team te horen dat het geen zin had om auditie te doen. "Want ook al geeft ze de beste auditie, ze zal de rol nooit krijgen. We hebben nu een hekel aan haar. Wil ze langskomen in de veronderstelling dat wij haar niet mogen?"

"Ik dacht dat de regisseur die Arnold Schwarzenegger en Danny DeVito een tweeling laat spelen (in Twins, red.), ook wel een Mexicaanse moderedacteur in zijn films voor zich zag", vertelt ze.

Vermoedelijk ging het hier om een hoofdrol in de Reitman-komedie Six Days, Seven Nights, waarin Anne Heche uiteindelijk de rol van een redacteur vertolkte. Hayek zegt dat ze met de rol iets kon toevoegen aan de diversiteit in Hollywood. "Ik vond dat ik een rol als deze verontschuldigd was aan de nieuwe generatie Mexicanen. Dat als ik dit goed zou doen, er iets zou veranderen."

Tot een rechtszaak is het niet meer gekomen. Hayek kwam Reitman later nog tegen, waarna de Ghostbusters-regisseur zijn verontschuldigen aanbood. "We hadden een heel fijn gesprek, hij was erg elegant. Hij vertelde dat hij verkeerd zat."