The Handmaid's Tale krijgt belangrijkste prijs bij TCA Awards

Ook won de serie, die draait om een dystopisch Amerika waarin vrouwen als eigendommen worden gezien, de prijs voor beste dramaserie. The Handmaid's Tale is ook genomineerd voor dertien Emmy awards, waaronder die voor beste dramaserie en beste vrouwelijke hoofdrol (Elisabeth Moss).

De serie Atlanta kreeg de awards voor beste komedieserie en acteerprestatie (door acteur Donald Glover) in een komedie.

De dramaserie This is Us werd bekroond in de categorie 'beste nieuwe programma' en de 'heritage award' (voor een mogelijk reeds geëindigde show of serie die veel heeft betekend voor de Amerikaanse samenleving, red.) ging naar de komedieserie Seinfeld.