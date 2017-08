Deze films en series verschenen afgelopen week op Netflix

De cast van de film Wet Hot American Summer (2001) kwam dit jaar weer bij elkaar om een televisieserie te maken. De acht afleveringen van Wet Hot American Summer: 10 Years Later, over de reünie van de kampeerders in 1991, staan nu online.

Dat geldt ook voor de eerste twee seizoenen en de eerste afleveringen van het derde seizoen van Rick and Morty, de bizarre animatieserie als parodie op de Back to the Future-films. Voor fans van illusionisten staan de eerste twee seizoenen van talentenjacht Penn & Teller op de streamingdienst.

Films

In het nieuwe filmaanbod zijn de nodige (romantische) biopics te vinden. The Danish Girl leverde Eddie Redmayne een Oscarnominatie en Alicia Vikander een Oscar op. Helen Hunt werd voor dezelfde prijs genomineerd voor haar rol in festivalfavoriet The Sessions, waarin ze als sekstherapeut een onervaren en lichamelijk beperkte poliopatiënt begeleidt.

In de overgang van romantisch naar komisch is Woody Allen-film Annie Hall uitgebracht, en pure comedy is er dankzij de terugkeer van Anchorman: The Legend of Ron Burgundy. Actie is er vervolgens nog in The Transporter met Jason Statham.

Documentaires

In Icarus belandt filmmaker Bryan Fogel in een geopolitieke thriller tijdens zijn zoektocht naar de waarheid over doping in de sportwereld. The Music of Strangers volgt het spoor van het 50-koppige ensemble van cellist Yo-Yo Ma, en in Jago: A Life Underwater wordt een oude traditie van diepzeejagen vastgelegd.

Ook noemenswaardig is Awake, a Dream from Standing Rock, over het protest van de Sioux-stam van Standing Rock tegen de aanleg van een oliepijpleiding die het drinkwater van miljoenen mensen dreigt te vergiftigen.