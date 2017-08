Isabelle Huppert speelt mee in serie van Mad Men-bedenker

Weiner is ook de bedenker van de serie Mad Men, waarin zowel Hendricks als Slattery rollen hadden. Ook Jon Hamm, de hoofdrolspeler uit Mad Men, zou in gesprek zijn voor een rol in de serie die op Amazon Prime uitgezonden gaat worden.

De serie volgt geen doorlopende verhaallijn, maar zal bestaan uit acht op zichzelf staande afleveringen, weet Variety. The Romanoffs draait om mensen uit de huidige tijd, die ervan overtuigd zijn dat zij afstammen van het Huis Romanov, de dynastie die ongeveer 300 jaar over Rusland heeft geregeerd.

Weiner zal de serie niet alleen schrijven en produceren, maar ook regisseren. Het is nog niet bekend wanneer de show in première gaat, maar het zal in elk geval in 2018 zijn, laat Weiner weten. Het is voor het eerst sinds 2015 dat de regisseur weer voor de televisie aan het werk gaat. In dat jaar stopte de serie Mad Men.

Weiner werd alom geprezen voor Mad Men. De serie over een reclamebureau in New York was zeven seizoenen lang te zien en won daarin zestien Emmy's en vijf Golden Globes.