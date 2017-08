Brimstone maakt kans op Belgische filmprijs

De andere twee genomineerden zijn Layla M en Monk. Brimstone vertelt over een demonische priester (Guy Pearce) die het gemunt heeft op een onschuldige vrouw (Dakota Fanning). Het is de eerste film van Koolhoven in acht jaar tijd. De western trok in Nederland bijna 200.000 bezoekers en werd inmiddels aan 79 landen verkocht.

De film van Koolhoven is de afgelopen maanden bezig aan een succesvolle internationale tournee. De western draaide onder meer op festivals in Venetië, Toronto, Londen en Palm Springs. In Nederland verscheen Brimstone onlangs op dvd en bluray.

Het prestigieuze festival van Oostende vindt dit jaar plaats van 8 tot en met 16 september. Het gebeurt vaker dat Nederlanders in het zonnetje worden gezet op het Belgische evenement. Zo werden de afgelopen jaren Renee Soutendijk en het duo Bassie & Adriaan bekroond met een oeuvreprijs.