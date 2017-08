Daan Schuurmans en Beau van Erven Dorens te horen in Paddington-film

Ook Frank Lammers en Beau van Erven Dorens zijn te horen in Paddington 2, maakte Independent Films vrijdag bekend.

Lammers spreekt de stem in van Knuckles McGinty, een intimiderende gevangeniskok. In de originele versie heeft Knuckles de stem van Brendan Gleeson. Van Erven Dorens sprak ook in het eerste deel in de stem van Paddington.

"Ik probeer Paddington een beetje te doen zoals ik zelf ben", legde de presentator uit in RTL Boulevard. "Maar dan een beetje jonger. En zo lief mogelijk, niet zo stout." De presentator vond het "ontzettend leuk" om Paddington wederom een stem te geven. "Dit beertje is zo ongelooflijk schattig, daar kan ik mijn kinderen mooi mee verwennen."

In zijn tweede bioscoopavontuur belandt Paddington, die helemaal is gesetteld bij de familie Brown, als gevolg van een misverstand in de gevangenis. Om zijn onschuld te bewijzen moet de beer met zijn medegevangenen een plan bedenken om de echte dief te ontmaskeren.

De Nederlands nagesynchroniseerde en originele Engelstalige versies zijn vanaf 6 december te zien in de bioscopen.