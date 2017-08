Ralph Macchio toegevoegd aan cast van Karate Kid-serie

Dat meldt The Hollywood Reporter vrijdag. Er wordt door YouTube Red - de betaalde variant van de bekende videodienst - een tiendelige komedieserie gemaakt.

Cobra Kai speelt zich dertig jaar af na de bevelenissen uit de eerste Karate Kid-film en draait om het personage Johnny Lawrence (wederom vertolkt door William Zabka) die zijn vechtsportclub heropent. Ook wordt zijn karatevete met LaRusso weer aangewakkerd.

Het eerste deel van Karate Kid kwam uit in 1984 en haalde in totaal 90 miljoen dollar binnen. De film kreeg twee vervolgen en ook een spin-off. In 2010 kwam er een remake uit met Jaden Smith in de hoofdrol. Hier zou ook een vervolg op komen, maar dat is er nooit van gekomen.

Macchio (55) speelde in de films het titelpersonage, een middelbare scholier die wordt getraind tot een kundig karateka.