Hackers zetten nieuwe aflevering Game of Thrones online

Dat melden diverse nieuwssites.

Hackers hebben 1,5 terabyte aan bestanden gestolen van de Amerikaanse zender en zette eerder al een script van de populaire tv-serie online.

Volgens de Britse krant The Telegraph is de aflevering die te downloaden is, getiteld The Spoils of War, echt, maar gaat het wel om een lage kwaliteit. Ook is niet zeker of het de juiste versie van de aflevering is. De aflevering ligt wel in lijn met vrijgegeven beelden en de trailer van de show die zondag pas in de VS wordt uitgezonden.

Bij de omvangrijke hack zouden ook documenten, foto's, video's en geluidsbestanden zijn gestolen van de betaalzender. Ook zou persoonlijke informatie van een HBO-directeur in handen zijn van de hackers.