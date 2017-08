Hoofdrol Loes Luca in film over gepensioneerde kapster

Dat heeft producent Phanta Film vrijdag bekendgemaakt.

Luca speelt in het speciaal voor haar geschreven scenario een onlangs gepensioneerde kapster van wie het leven een drastische wending krijgt tijdens een taalcursus in Spanje. Haar voornemen een heel nieuw leven op te bouwen stuit op veel weerstand van haar kinderen.

De opnames van Mi Vida gaan van start in het voorjaar van 2018 en vinden plaats in Zuid-Spanje. "Het maken van een film met Loes Luca in de hoofdrol is een lang gekoesterde wens", aldus Ter Hall, die eerder onder meer verantwoordelijk was voor hitserie A’dam-EVA.

"Loes verstaat als geen ander de kunst om wat zwaar is licht te maken, zonder dat het plat of oppervlakkig wordt."

Phanta Film maakt Ma Vida in samenwerking met omroep MAX.