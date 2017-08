Will & Grace krijgt nog een nieuw seizoen

Makers van de komedie maakten donderdag tijdens de TCA summer press tour bekend dat hier nog een seizoen van dertien afleveringen bij komt, zo meldt Deadline.

Het seizoen dat vanaf september te zien zal zijn, zal zestien afleveringen bevatten. Eerder werd er nog gesproken over tien afleveringen. Het is nog niet bekend wanneer het tiende seizoen zal worden uitgezonden.

In het nieuwe seizoen van de serie, dat op 28 september van start gaat op NBC, zijn Will en Grace beiden vrijgezel en wonen ze samen in hun New Yorkse appartement.

Will & Grace was van 1998 tot 2006 te zien op het televisienetwerk. De acteurs kwamen eerder eenmalig bij elkaar voor een tien minuten durende 'aflevering' waarin ze kijkers oproepen te gaan stemmen tijdens de Amerikaanse verkiezingen. Vooraf ontstonden veel geruchten over een reünie en nieuwe afleveringen. Sindsdien was NBC in gesprek met de cast.

De serie heeft in totaal tientallen nominaties voor een Emmy ontvangen, waarvan er zestien verzilverd werden. De onlangs overleden Debbie Reynolds had een vaste gastrol in de serie.