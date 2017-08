Sylvester Stallone krijgt gastrol in serie This is Us

Dat maakt Dan Fogelman, de showrunner van de NBC-serie This is Us, donderdag bekend tijdens de TCA summer press tour, zo laat Variety weten.

De 71-jarige Rocky-acteur zal zichzelf spelen, een collega van het personage Kevin gespeeld door Justin Hartley. Het is nog niet bekend of hij in meerdere afleveringen te zien zal zijn.

Naast Hartley spelen ook onder meer Milo Ventimiglia (die Stallone's zoon speelde in Rocky Balboa), Mandy Moore en Sterling K. Brown in de dramaserie mee. De show draait om de belevenissen van verschillende generaties binnen een familie, gedurende verschillende decennia.



De serie ontving al vele positieve kritieken, waaronder elf Emmy-awards. Het tweede seizoen zal op 26 september 2017 in première gaan.