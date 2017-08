Acteur Jason Isaacs moest zelf bedachte Star Trek-kreet laten vallen

De 54-jarige Harry Potter-acteur vertelt in gesprek met Entertainment Weekly dat hij de eerste dag op de set de kreet 'git'r done' bedacht.

Het was de bedoeling dat hij de uitspraak regelmatig zou toevoegen aan de tekst van zijn personage Captain Lorca. Het personage Captain Picard uit de Star Trek-serie The Next Generation had namelijk ook twee van zulke kreten: 'engage' en 'make it so'.

De producenten van de film legden snel daarna uit dat de door de acteur bedachte kreet al "bezet" was: hij is ook in gebruik door de Amerikaanse komiek Larry the Cable Guy. Ze vertelden zelfs dat hij een copyright had laten zetten op de uitspraak.

"Ik was zo eigenwijs", aldus Isaacs. "Ik was er net een uur, en ik had mijn kreet al bedacht."

De Star Trek-spinoff is vanaf 25 september wekelijks te zien via Netflix. Naast Isaacs zijn ook onder meer The Walking Dead-actrice Sonequa Martin-Green en Doug Jones te zien.