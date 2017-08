Remake van Intouchables gaat The Upside heten

Dat meldt Variety.

De hoofdrollen in de van oorsprong Franse film worden gespeeld door Kevin Hart en Bryan Cranston. De film werd opgenomen in Philadelphia en New York.

Het origineel Intouchables was een enorm succes. Hoofdrolspeler Omar Sy won een César voor beste acteur en de film kreeg nog zeven andere César-nominaties, waaronder eentje voor beste film. Intouchables bracht wereldwijd 338 miljoen euro op.

Het verhaal gaat over de vriendschap tussen een aan een rolstoel gekluisterde miljonair en zijn donkere verpleger. In de Amerikaanse remake speelt Cranston een aan Park Avenue in New York wonende miljardair die verlamd raakte door een ongeluk met paragliding. Het karakter van komiek Kevin Hart is een veroordeelde misdadiger die een nieuwe baan nodig heeft als hij de gevangenis mag verlaten.

The Upside gaat in première op het Toronto International Film Festival in september en is wereldwijd vanaf 9 maart te zien in de bioscopen.