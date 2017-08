Trump was in 2015 bijna als president in film Sharknado 3 te zien

De huidige president was tweede keus van de producers van de cultfilmserie. Het idee was om Sarah Palin de rol te laten spelen, maar de onderhandelingen met de gouverneur van Alaska en voormalig kandidaat-vicepresident liepen stuk. Daarna werd Trump benaderd, die wel zin had in de klus.

"The Donald zei ja", vertelt producent David Latt aan The Hollywood Reporter. "Hij vond het geweldig dat we hem vroegen." De contractonderhandelingen met het team van Trump werden gestart. Maar na een tijd werd het opeens stil in het kamp-Trump. Na een aantal weken werd duidelijk waarom. "Donald overweegt zich verkiesbaar te stellen voor het presidentschap, dus dit is misschien niet het goede moment", liet advocaat Michael Cohen weten aan Latt.

Mark Cuban

Daarop besloot de filmstudio de rol aan de Amerikaanse zakenman en tv-persoonlijkheid Mark Cuban te geven.

"Trumps advocaat Cohen reageerde meteen", herinnert Latt zich. "Hij zei: 'Hoe durf je? Donald wilde dit doen. We gaan je aanklagen! We gaan de hele show laten mislukken'." In een reactie zegt Cohen tegen The Hollywood Reporter zich hierin niet te herkennen.