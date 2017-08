Kinderen Will & Grace weggelaten in nieuwe seizoen serie

Grace (Debra Messing) had samen met haar man Leo (Harry Connick Jr.) dochter Laila en Will (Eric McCormack) had zoon Ben met zijn echtgenoot Vincent (Bobby Cannavale).

In het nieuwe seizoen van de serie, dat op 28 september van start gaat op NBC, zijn Will en Grace beiden vrijgezel en wonen ze samen in hun New Yorkse appartement.

Dat zeggen bedenkers en uitvoerend producenten Max Mutchnik en David Kohan in een interview met Entertainment Weekly.

"We zijn vooral bezig geweest te bedenken op welke manier we na elf jaar de beste versie van de serie konden maken", zegt Mutchnick tegen de website. "We hebben het erg moeilijk gehad met die laatste aflevering. Die hadden we op deze manier geschreven omdat we dachten dat de serie klaar was en nooit meer terug zou komen."

Weloverwogen

Volgens David Kohan was de keuze om de kinderen uit het nieuwe seizoen weg te laten, weloverwogen. "Als we ze erin hadden gelaten, zou het een serie zijn geworden over ouder zijn, omdat dat je eerste prioirteit is als je kinderen hebt", vertelt de producent.

"Als de kinderen geen eerste prioriteit waren geweest, zou het een serie over hele slechte ouders geworden zijn. Maar we wilden geen serie maken over goede of slechte ouders. We wilden een serie maken over Will en Grace", aldus Kohan.