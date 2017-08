Cas Jansen vindt scènes in nieuwe serie Vaders & Moeders 'erg herkenbaar'

"Net als in het echte leven dus", aldus Jansen (40) tegen NU.nl. “Dan sta je terwijl je een poepluier in je handen hebt, tegelijkertijd een telefoongesprek te voeren", lacht hij. De acteur is in het echte leven vader van Vincent (4) en Joelle (8).

Vaders & Moeders, dat werd bedacht door Thijs Römer en vanaf 7 augustus te zien is bij Videoland, gaat over drie stellen die hun dilemma’s en vraagstukken in het leven als buren met elkaar delen. Naast Jansen en Langelaar zijn ook de acteurs Judith Noyons, Anne-Marie Jung en Korneel Evers te zien.

Vooral herkenbaar waren voor de acteur de scènes waarbij de buren ‘s avonds bij elkaar zitten als de kinderen op bed liggen. "Zo van: hehe, lekker even een biertje drinken en wat bijkletsen met elkaar, maar dan is er altijd wel weer een kind dat niet wil slapen. Ik herken heel erg dat gevoel dat het gesprek gewoon niet op gang kan komen omdat je constant gestoord wordt,"

Dagelijkse sleur

In de serie 'ontsnappen' de vaders aan hun kinderen door naar hun 'mancave' op zolder te gaan, maar Jansen heeft zelf een hele andere manier van ontspannen. "Als ik even tijd heb, ben ik te vinden in mijn twee horecazaken (Jansen is mede-eigenaar van restaurant Venster 33 en biercafé Taproom in Amsterdam, red.). Daar bezig zijn is weer heel anders dan acteren en dat werkt erg ontspannend. Het haalt me uit mijn dagelijkse sleur. Omdat ik het samen met een paar vrienden run, is het altijd erg gezellig om daar te zijn", vertelt de acteur.

Het script van de serie werd geschreven door onder anderenThijs Römer, Nienke Römer, Marjon Hofmann en Anna Drijver. Jansen heeft zelf vaak ook wel ideeën om te schrijven, maar heeft deze vooralsnog niet tot uitvoering gebracht. "Maar een comedy-schrijver zou ik nooit kunnen zijn, dat is echt een moeilijk vak. Ik ben meer van het drama", aldus de acteur.

Jansen heeft ook nog een andere wens. "Ik zou graag eens willen regisseren. Maar ja, dat komt er dus nooit van, want dan begin je opeens een restaurant … of je krijgt kinderen!"