Emma Roberts in zevende seizoen American Horror Story

De maker van de serie, Ryan Murphy, maakte het nieuws over de terugkeer bekend via Instagram. De 26-jarige Roberts speelde eerder mee in het derde en vierde seizoen van de populaire horrorserie.

Er is tot nu toe weinig bekend gemaakt over het plot van het nieuwe seizoen van de serie, maar Murphy zei eerder dat de recente presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten van invloed zijn geweest op de verhaallijn.

Roberts speelde twee seizoenen mee in de horrorserie Scream Queens, die inmiddels is gestopt. Naast Emma Roberts spelen ook haar Scream Queens-collega Billie Lourd en actrice Lena Dunham mee in het nieuwe seizoen.