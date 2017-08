Thor-acteur Tom Hiddleston speelt Hamlet in nieuwe Londense versie

De 36-jarige Hiddleston, bekend van zijn rol in de superheldenfilm Thor, is van 1 tot en met 23 september in het theaterstuk te zien, meldt de BBC dinsdag.

De nieuwe versie van Hamlet staat op de planken van de Royal Academy of Dramatic Art(RADA) in Londen. Kaarten worden verloot: tot en met 6 augustus kunnen belangstellenden zich aanmelden via de website van de RADA.

Opbrengsten

De opbrengsten worden gebruikt voor een nieuw opleidingsprogramma van de school.

Hamlet gaat over een Deense prins die de moord van zijn vader wil wreken nadat zijn oom de troon heeft opgeëist. De iconische hoofdrol werd recent in Londen vertolkt door onder anderen Benedict Cumberbatch en Andrew Scott.