Harvey Keitel te zien in romantisch drama See You Soon

De opnames in Europa en Rusland zijn inmiddels begonnen, zo meldt Variety.

Regisseur David Mahmoudieh maakt zijn speelfilmdebuut op basis van een script waar Tanaeva aan meeschreef. See You Soon gaat over een Amerikaanse stervoetballer die zijn carrière aan de wilgen moet hangen na een blessure in de aanloop naar het WK Voetbal van 2018. Hij leert zich zichzelf opnieuw kennen en geeft de liefde een kans.

Bijrollen zijn er voor Downton Abbey-ster Poppy Drayton, de Russische acteur Oleg Taktarov, voormalig Spaans profvoetballer Charles Puyol en de Russische actrice Larissa Malevannaya.

Assepoester

"Dit is een moderne vertelling van Assepoester in de geest van Pretty Woman en An Affair to Remember", zegt Tanaeva.

"Ik wilde een warm en hartelijk verhaal maken over mensen en de kracht van de liefde. Ik hoop dat de film mannen en vrouwen over de hele wereld zal inspireren om hun dromen te volgen en in zichzelf te geloven om de moedige stap te nemen."